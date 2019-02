Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht davon aus, dass noch eine Einigung mit Großbritannien für einen geordneten Austritt aus der EU möglich ist, ohne das Brexit-Abkommen wieder aufzuschnüren. Merkel sagte am Donnerstag in Bratislava nach einem Gespräch mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Peter Pellegrini, man wolle alles tun, was möglich sei, um ein geordneten Brexit zu erreichen. Allerdings müsse die EU dabei auf die Integrität ihres Binnenmarktes achten und ihr Mitglied Irland schützen.

Der Brexit sowie die EU-Finanzen der kommenden Jahre sind Thema sowohl des bilateralen Treffens mit der slowakischen Führung als auch mit den Regierungschefs der vier Visegrad-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und Slowakei. Die sind inzwischen in Bratislava zu einem gemeinsamen Mittagessen zusammengekommen. Insbesondere Polen ist durch die Binnenwanderung vieler Arbeitskräfte vom Brexit stark betroffen. Die Gespräche sind auch mit Blick auf die Europawahl Ende Mai wichtig.

Offizieller Anlass des Treffens ist der 30. Jahrestag des Mauerfalls. Die politische Wende in den Ländern der Visegrad-Gruppe habe wesentlich dazu beigetragen, dass die Wiedervereinigung Deutschlands friedlich stattfinden konnte, betonte Merkel nach dem Gespräch mit Pellegrini.

Bei dem Treffen mit den Visegrad-Staaten dürfte auch das Thema Ostseepipeline Nord Stream 2 hochkommen, nachdem es laut einem Medienbericht aus Frankreich Signale gibt, sich bei der Frage nicht mehr auf die Seite Deutschlands stellen zu wollen. Die Visegrad-Staaten sind gegen diese deutsch-russische Pipeline durch die Ostsee.

In den bilateralen Gesprächen zwischen Merkel und Pellegrini ging es aber vor allem um die jetzt schon sehr enge wirtschaftliche Zusammenarbeit, die beide ausbauen wollen. Deutschland sei "der wirtschaftliche Schlüsselpartner" für die Slowakei, man stehe sich aber auch kulturell sehr nahe, sagte der slowakische Regierungschef. Beide Länder seien vorwiegend industriell ausgerichtet, mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Autoindustrie. Man teile daher auch Interessen wie eine enge europäische Zusammenarbeit beim Ausbau der Elektromobilität, neuen Technologien und Cybersicherheit.

Die Bundeskanzlerin sagte Pellegrini Unterstützung im slowakischen Bemühen zu, Bratislava zum Sitz der Europäischen Agentur für Arbeit zu machen. Die Slowakei sei mittlerweile fast das einzige Mitgliedsland, in dem noch keine EU-Institution ihren Sitz habe, beklagte der Sozialdemokrat Pellegrini.

Die enge Verknüpfung mit Deutschland ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Slowakei zum Missfallen des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban in europäischen Streitfragen wiederholt aus der Verweigerungsfront der Visegrad-Gruppe ausscherte. So gehört die Regierung in Bratislava zwar auch zu den Kritikern von Merkels Flüchtlingspolitik, zeigt sich aber stets gerade so weit kompromissbereit, dass sie als einziger der Visegrad-Staaten nicht mit einer EU-Klage wegen der Verweigerung der Flüchtlingsaufnahme aus Italien und Griechenland eingedeckt wurde./ct/rm/DP/stk

