Börsegang einst und jetzt. Ich habe gestern kurz von Krems Chemie erzählt. Die Börsegänge damals waren in meiner Erinnerung regelmäßig überzeichnet. Jeder wollte die neue Aktie haben, die Zuteilung wurde gekürzt. Es war wie in einer Lotterie, ob man überhaupt ein einziges Stück bekommt. Da das Angebot so knapp und die Nachfrage so hoch war, konnte man von einer Kursexplosion in den Tagen nach dem Börsegang ausgehen. Was Krems Chemie genau erzeugte, wo die Phantasie lag? Irgendwas Uninteressantes wie Lacke. Und Krems Chemie war in meiner Erinnerung deswegen kein so planbarer Gewinn mehr, die Kursexplosion trat erst später ein: als sich tatsächlich zwei an einer Übernahme interessierte Gesellschaften eine ...

