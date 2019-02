München (ots) - "Wer weiß denn sowas?" startet musikalisch in die neue Woche. Am Montag treffen die Sänger Stefan Waggershausen und Sasha an der Seite der Teamkapitäne Elton und Bernhard Hoëcker aufeinander. Das TV-Liebespaar Tim Oliver Schultz und Luise Befort aus der Erfolgsserie "Club der roten Bänder" eröffnet am Mittwoch seinen ganz persönlichen Konkurrenzkampf und versucht, den Sieg für seine Unterstützer im Publikum einzufahren. Eine Paarung, die Spaß verspricht: Karoline Herfurth, die sympathische Lehrerin aus dem Kinohit "Fack Ju Göhte", muss sich am Dienstag in der Quizshow mit Kai Pflaume gegen Christoph Maria Herbst, den Star der Comedy-Serie "Stromberg", behaupten. Der beliebte Sänger und Songwriter Johannes Oerding bekommt erstzunehmende Konkurrenz von der Fitness-Influencerin Pamela Reif. Am Freitag zeigt sie nicht nur ihren mehr als zwei Millionen Followern, dass sie ordentlich was auf dem Kasten hat. Denn was viele nicht wissen: Das Model aus Karlsruhe schloss ihr Abitur mit 1,0 ab. Fragen aus dem Bereich Sport dürften für den Top-Sprinter Marcel Kittel und die zweimalige Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel kein Problem werden. Am Donnerstag können die Radsportler des Jahres 2017 zeigen, dass sie sich auch mit anderen Themen bestens auskennen und Fragen wie diese beantworten können:



Nachos haben ihren Namen, weil ...?



a) "überbacken" auf Spanisch "nachar" heißt. b) "Nacho" der mexikanische Spitzname für den Erfinder ist. c) sie in der Stadt Nacho erfunden wurden.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 11. bis 15. Februar 2019 im Überblick:



Montag, 11. Februar - die Sänger Stefan Waggershausen und Sasha Dienstag, 12. Februar - die Schauspieler Christoph Maria Herbst und Karoline Herfurth Mittwoch, 13. Februar - die Schauspieler Tim Oliver Schultz und Luise Befort Donnerstag, 14. Februar - die Radsportler Marcel Kittel und Kristina Vogel Freitag, 15. Februar - die Influencerin Pamela Reif und der Sänger Johannes Oerding



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas



