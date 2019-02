Durchwachsene Quartalsberichte und erneut rückläufige Daten aus der deutschen Industrie haben am Donnerstag zu Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt geführt. Schwach erwartete US-Börsen trübten die Stimmung der Anleger zusätzlich. Bis zum Nachmittag sackte der deutsche Leitindex um 1,83 Prozent auf 11 117,19 Punkte ab und weitete so an seine leichten Vortagsverluste kräftig aus. Erneut gerieten dort außerdem die Aktien des Dax-Neulings Wirecard unter Druck.

Am Dienstag noch war der deutsche Leitindex auf den höchsten Stand seit Dezember geklettert und hatte sein Plus seit Jahresbeginn auf fast 8 Prozent ausgebaut. Der MDax büßte am Donnerstag 1,90 Prozent auf 23 655,79 Punkte ein. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,25 Prozent.

"Die Anleger nehmen Gewinne mit, aber die Umsätze an der Börse sind sehr moderat", sagte Thorsten Engelmann, Aktienhändler bei der Investmentbank Pareto. Das Hauptaugenmerk liege auf den Bilanzzahlen sowie den Produktionsdaten. Vor allem letztere hatten enttäuscht. In Deutschland war die Gesamtproduktion im Dezember überraschend zum nun vierten Mal in Folge gesunken. Das setzt vor allem konjunktursensiblen Aktien zu.

Unternehmensseitig standen weitere Quartalsberichte und Ausblicke im Fokus der Anleger, die großteils enttäuschten. Im Dax etwa wurden die Aktien von Thyssenkrupp neben Konjunktursorgen auch von den Geschäftszahlen der Branchenkollegen Voestalpine und ArcelorMittal belastet und büßten etwas mehr als 4 Prozent ein. Zudem äußerte sich das Bankhaus Metzler noch etwas vorsichtiger zum Essener Stahl- und Industriekonzern.

Auch Autowerte wie Daimler , die tags zuvor mit schwachen Zahlen und dem Dividendenausblick die Anleger verstimmt hatten, schwächelten in ganz Europa. Deutsche Branchentitel verloren um die 3 bis 4 Prozent. Auch hier spielen die Sorgen vor der sich abschwächenden Wirtschaft eine zentrale Rolle. Außerdem sind die Zollstreitigkeiten noch nicht vom Tisch. Der Autosektor büßte als Schlusslicht unter den 19 europäischen Sektorindizes knapp 4 Prozent ein.

Einen neuerlichen Kurseinbruch um rund 11 Prozent erlitten zudem die Papiere von Wirecard , nachdem die Wirtschaftszeitung "Financial Times" einen weiteren Bericht über angebliche Geschäftspraktiken des Zahlungsabwicklers in Singapur veröffentlichte.

Im MDax schockte der Maschinenbauer Gea Anleger und Analysten, denn er strich seine mittelfristigen Ziele und senkte seine Prognosen für 2019. Die Aktie brach um 16,5 Prozent ein. Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank etwa nannte den Ausblick auf das neue Geschäftsjahr "desaströs" und schrieb, die Glaubwürdigkeit des Managements leide zunehmend. Gea hatte als Grund der erneuten Gewinnwarnung die schlechtere Konjunkturlage genannt.

Heidelberger Druck gaben im SDax nach vorgelegten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal um 7 Prozent nach. Vor allem der für Anleger interessante Cashflow hatte enttäuscht.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,04 Prozent am Vortag auf 0,03 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 142,29 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,35 Prozent auf 166,12 Punkte zu. Der Eurokurs beschleunigte indes nach schwachen deutschen Industriedaten seine Talfahrt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1344 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1394 (Dienstag: 1,1423) Dollar festgesetzt./ck/mis

--- Von Claudia-Müller, dpa-AFX ---

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0008467416

AXC0245 2019-02-07/14:45