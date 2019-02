Ein weiterer Bericht in der "Financial Times" mit Vorwürfen gegen Wirecard hat die Aktien am Donnerstagnachmittag wieder schwer belastet. Der Kurs des Zahlungsdienstleisters sackte um bis zu fast 14 Prozent ab und lag zuletzt noch mit 8,4 Prozent im Minus. Wegen der starken Kursausschläge war der Titel auf Xetra kurzzeitig vom Handel ausgesetzt.

Eine Sprecherin des Dax-Unternehmens sagte, nichts in dem neuerlichen Artikel der britischen Wirtschaftszeitung sei wahr./bek/fba

ISIN DE0007472060

AXC0246 2019-02-07/14:47