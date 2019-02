Spezialist für IP-Rechte und Lizensierung kündigt Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sowie neues, erweitertes Serviceangebot zur Unterstützung von Start-ups und KMU an

IPCom, ein Unternehmen zur Verwertung gewerblicher Schutzrechte (Intellectual Property, IP) und Lizensierung von Patenten mithilfe bahnbrechender Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, hat die Einführung neuer und restrukturierter Servicebereiche für den Telekommunikations- und Technologiesektor angekündigt.

Mit den neuen IP-Beratungsdienstleistungen von IPCom erhalten KMU und Start-ups Beratung und praktische Unterstützung im Bereich Entwicklung, Patentierung und Monetarisierung neuer Technologien. Das umfassende Angebot beinhaltet Beurteilung, Sorgfaltspflicht, Dokumentation und Durchsetzung rund um IP. Das Unternehmen kündigte zudem eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung an, die von Martin Hans, Head of Research and Standardization/Development bei IPCom, geleitet wird.

Damit unterstützt IPCom die laufenden Bemühungen, das Verhältnis zwischen Patentlizenznehmern und Lizenzgebern auszugleichen, unlautere, wettbewerbswidrige Praktiken ins Licht zu rücken und für ein branchenweites Bekenntnis zu den FRAND-Grundsätzen (Fair, Reasonable and Non-discriminatory) zu werben.

Die Maßnahmen werden von einem Forschungs- und Entwicklungsteam aus Wissenschaftlern und Ingenieuren unterstützt, das sich mit Innovation im Mobilfunksektor sowie der Entwicklung und Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G beschäftigt. Martin Hans ist ein ideenreicher Erfinder, der gemeinsam mit seinem derzeitigen Team mehr als 500 Patentfamilien entwickelt hat, darunter mehr als 50 standardessentielle Patente für die Mobilfunkstandards GSM, UMTS und LTE. Hans wird weiterhin den aktiven Beitrag von IPCom für Branchenverbände mit Schwerpunkt 3GPP verantworten, dem Gremium, das derzeit die Mobilfunkstandards der nächsten Generation (5G) entwickelt.

"Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um die mehr als zwei Jahrzehnte währenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten von IPCom hervorzuheben und neue Dienstleistungen einzuführen, die dazu beitragen, dass selbst die kleinsten Unternehmen und Innovatoren, die hinter den großen Ideen stehen, honoriert werden", sagte Pio Suh, Managing Director von IPCom. "Zu lange haben riesige Telekommunikationsunternehmen die Branche monopolisiert, kleinere Unternehmen zurückgedrängt und es ihnen erschwert, Lizenzen zu vergeben und für ihre Innovationen gewürdigt zu werden. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir diese Entwicklung umkehren können.

Der Zugriff auf Ideen sollte nicht von Macht und Kapital abhängen und ich freue mich, neue Dienstleistungen für IPCom zu entwickeln, die Lizenztätigkeit zu den FRAND-Bedingungen zu steuern und Unternehmen bei einer gerechten und transparenten Monetarisierung ihrer Ideen zu unterstützen", schloss Suh.

Suh gehört dem Managementteam von IPCom bestehend aus Unternehmern, IP-Experten, Rechtsanwälten und Telekommunikationsingenieuren an und arbeitet mit den Mitbegründern Bernhard Frohwitter und Christoph A. Schoeller sowie Martin Hans, Head of Research and Standardization/Development, zusammen. Suh wird die Firmenexpansion von IPCom unterstützen und dabei auch das Team um wichtige Persönlichkeiten ergänzen.

Über IPCom

IPCom GmbH Co. KG ist ein im Bereich Forschung und Entwicklung zu Lizenzen und Technologie für gewerbliche Schutzrechte (Intellectual Property, IP) tätiges Unternehmen, dass Firmen bei der Durchsetzung von Patentrechten und dem Abschluss von Patentlizenzverträgen gemäß FRAND (Fair, Reasonable, Non-discriminatory)-Bedingungen unterstützt. IPCom hält über 200 Patentfamilien im Mobilfunkbereich. Es hat mehr als 1.000 Patente in Europa, den USA und Asien angemeldet, von denen die meisten erteilt wurden. Im Rahmen des Bekenntnisses zu den Grundsätzen von FRAND, Fairness und Wettbewerbsvorteilen bietet IPCom zudem Beratungsdienstleistungen für Unternehmen im Telekommunikationssektor mit dem Ziel, gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und sicherzustellen, dass die hinter der Entwicklung standardessentieller Standardpatente (SEPs) Stehenden für ihre Technologien und Arbeit angemessen honoriert werden.

IPCom mit Sitz in Pullach, München, ist weltweit tätig.

http://www.ipcom-munich.com

