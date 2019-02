In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nicht so stark wie erwartet gesunken. Die Zahl der Erstanträge sei in der vergangenen Woche um 19 000 auf 234 000 gefallen, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 221 000 Erstanträge gerechnet. Mitte Januar war die Zahl der Erstanträge noch auf den tiefsten Stand seit 1969 gefallen.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt stieg die Zahl der Erstanträge um 4500 auf 224 750. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung

02. Feb 19 234 -19 224,75 4,5

26. Jan 19 253 53 220,25 5,0

19. Jan 19 200 -12 215,25 -5,25

12. Jan 19 212 -4 220,50 -1,25°

(Angaben in Tsd)

AXC0247 2019-02-07/14:48