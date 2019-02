In der Computer-Spiele-Branche ging es in den letzten Tagen kräftig in den Keller. Die drei größten US-Spiele-Entwickler Activision Blizzard, Electronic Arts und Take-Two-Interactive mussten dabei aus unterschiedlichen Gründen kräftig Federn lassen. So fielen die Quartals-Zahlen bei Electronic Arts zwar deutlich besser als erwartet aus, allerdings war der Ausblick enttäuschend. Bei Take-Two waren die Zahlen etwas schlechter, doch der Ausblick wurde angehoben. Dennoch geriet die Aktie ebenso unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...