Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2,20 Euro belassen. Das dritte Quartal des Geschäftsjahres sei so schwach wie befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Ausblick habe der Druckmaschinenhersteller zwar bestätigt, er rechne aber damit, dass nur das Ende der Prognosespanne erreicht wird. Insgesamt habe das Zahlenwerk keine großen Überraschungen gebracht. Entscheidend sei ohnehin die vertiefte Partnerschaft mit der chinesischen Masterwork./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-02-07/14:49

ISIN: DE0007314007