Die DZ Bank hat Wirecard auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 200 Euro belassen. Nach mehreren Artikeln in der "Financial Times" über angebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten habe die Aktie sich inzwischen wieder auf niedrigem Niveau stabilisiert, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Geschäft des Zahlungsabwicklers laufe gut und Wirecard wachse mit hohem Tempo. In den vergangenen Jahren sei die Aktie immer wieder durch Short-Attacken, etwa wegen Vorwürfen zur Bilanzierung, heftig unter Druck gekommen. "Bislang erwiesen sich alle Vorwürfe als haltlos", hob Schnitzer hervor, verwies aber auf die deswegen starke Schwankungsanfälligkeit der Aktie./ck/la

