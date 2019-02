IRW-PRESS: Global Daily Fantasy Sports Inc.: Global Daily Fantasy Sports unterzeichnet fünfjährigen Marketing- und Vertriebsvertrag mit SPORTTU LLC

Vancouver, B.C., den 7. Februar 2019 - Global Daily Fantasy Sports Inc. (TSX-V: DFS / Frankfurt: 7CR) (Global oder das Unternehmen), ein B2B-Anbieter von Software für Daily Fantasy Sports, hat mit SPORTTU LLC (SPORTTU) aus den USA einen strategischen Fünfjahresvertrag unterzeichnet, um das Daily Fantasy Sports-(DFS)-Produkt des Unternehmens zu vermarkten und zu vertreiben. Die Plattform von SPORTTU vertreibt eine der weltweit größten Content-Datenbank für Nachrichten, Ergebnisse, Fotos und Videos aus der Welt des Sports.

In Zusammenarbeit mit Global wird SPORTTU nun in die Lage versetzt, den Kunden der Telekommunikationsunternehmen über die SPORTTU-App ein Daily Fantasy Sports-Produkt anzubieten, wobei diese ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können, um Geldpreise zu verdienen, und gleichzeitig ihrer Sportleidenschaft nachgehen. SPORTTU hat bereits einen Vertrag mit seinem ersten Telekommunikationskonzern in Lateinamerika, der über Millionen von Kunden verfügt.

Darcy Krogh, CEO von Global Daily Fantasy Sports, meinte: Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit SPORTTU. Unsere Partnerschaft hat das Potenzial, das DFS-Produkt von Global stark zu erweitern und neue und aufstrebende Märkte sowie einen neuen Kundenstamm zu erschließen. Diese Allianz bietet Synergien für beide Seiten und wir freuen uns, mit dem Team von SPORTTU zusammenzuarbeiten, um Daily Fantasy-Sports in deren Angebot zu integrieren. Am Ende verbinden Global und SPORTTU Sport und Unterhaltung und wir sind der Ansicht, dass wir perfekt zusammenpassen, da Telekommunikations- und Medienunternehmen bestrebt sind, aus ihrer Nutzerbasis neben traditionellen Sprach- und Datendiensten zusätzlichen Gewinn zu schlagen.

SPORTTU bietet eine umfassende digitale Plattform für sportbezogene Inhalte als eine maßgeschneiderte und mit Markennamen versehene White Label-Lösung für Medien- und Telekommunikationsunternehmen weltweit. SPORTTU ist bestrebt, das ultimative Erlebnis für Fans weltweit zu bieten, das dank der branchenführenden Content Engine und der globalen Verteilung über sein Partnernetzwerk seines Gleichen sucht. Seine Medientechnologie-Datenbank umfasst globale Sportinhalte aus mehr als 30.000 Quellen. Für 2019 plant SPORTTU die Weiterentwicklung seines Produktangebots für Medienunternehmen, Sportmarken und -verbände, Ligen und Teams in Lateinamerika, Europa und Asien.

Juan Carlos Barrera, President von SPORTTU, sagte: Telekommunikationsunternehmen entwickeln sich immer mehr zu digitalen Medienunternehmen, bei denen Inhalte die Umsatzmöglichkeiten erhöhen. Das alte Geschäftsmodells des Verkaufs von Sprachminuten gehört der Vergangenheit an. Unsere Technologie und unser Zugang zu globalen Sportinhalten gehen unmittelbar auf die Bedürfnisse dieser Unternehmen ein, indem sie ihnen eine inhaltsreiche App und Website bieten, die sie durch Werbung, E-Commerce, Videos und Nutzerdatenanalyse monetarisieren können. Unsere Plattform bietet Telekommunikationsunternehmen die Möglichkeit, umgehend zu einem digitalen Medienunternehmen zu werden und ihren Nutzern eine personalisierte White Label-App und -Website zur Verfügung zu stellen, die ihre bestehenden Assets und Mobilgeräte, monetarisieren. Herr Barrera weiter: Die Integration des DFS-Produkts von Global in unsere Plattform ist eine ideale Ergänzung und Erweiterung unseres Angebots. Damit bieten wir den Millionen von Mobilfunknutzern unserer Kunden jetzt auch Daily Fantasy Sport-Spiele und unseren Kunden die Möglichkeit, ihr E-Commerce-Angebot zu erweitern.

Über Global Daily Fantasy Sports Inc.

Global Daily Fantasy Sports Inc. (TSX-V: DFS) bietet ein mandantenfähiges Gateway, das es Betreibern ermöglicht, ihren Kunden eine erstklassige Daily Fantasy Sports-Softwarelösung zu bieten. Die Plattform ermöglicht die nahtlose Integration auf Betreiberebene, ohne dabei sensible Kundendaten teilen oder gefährden zu müssen.

Durch ihre Beteiligung am Netzwerk des Unternehmens haben Betreiber die Möglichkeit, von einer ausgereiften Infrastruktur mit gemeinsamer Liquidität zu profitieren, die eigens für geregelte Marktumgebungen aufgebaut wurde.

Als ein echtes globales B2B-Netzwerk bietet das Unternehmen ein SaaS-Produkt, das eine ideale schlüsselfertige Lösung für Sportwettenanbieter, landgestützte Betreiber, Medienkonzerne und Unternehmen mit großen Datenbanken darstellt, um an der Daily Fantasy Sports-Branche zu partizipieren.

Über SPORTTU

SPORTTU bietet eine umfassende digitale Plattform, die Fans mit Nachrichten, Ergebnissen, Fotos und Videos aus der Sportwelt für ihr ultimatives Fanerlebnis versorgt.

Globale Inhalte: Schauen Sie Video-Highlights, empfangen aktuelle Nachrichten und sehen sich die Bildergalerien vergangener Sportereignisse von führenden Nachrichtenquellen rund um den Globus an.

Personalisierung: Fans können ihren Favoriten für ein personalisiertes und kuratiertes Erlebnis globaler Sportinhalte folgen.

Statistiken: Wir bieten Live-Ergebnisse, Spielberichte und Spielpläne für verschiedene Sportarten.

Soziale Funktionen: Interagieren Sie mit anderen Fans, indem Sie kommentieren, den Like-Knopf drücken oder Inhalte über Social Media-Kanäle teilen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter corporate.sporttu.com.

Global Daily Fantasy Sports Inc.

i. A.:-Darcy Krogh

Darcy Krogh, President und CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mike Marrandino, Director

E-Mail: mike@gdfsi.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

