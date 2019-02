Mainz (ots) - ZDFinfo-Programänderung



Woche 06/19 Freitag, 08.02.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Speers Täuschung Deutschland 2011



6.20 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und die Frauen Deutschland 2011



7.05 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011



( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.02 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.05 auslandsjournal Deutschland 2019



( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.20 Armee am Limit - Was wird aus der Bundeswehr?



10.05 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt Deutschland 2017



10.50 Special Air Service - Englands geheime Krieger Einsatz in Sierra Leone



11.35 ZDF-History Entführt in der Wüste Deutschland 2017



12.20 ZDF-History Die Akte Ramstein Deutschland 2018



13.05 ZDF-History Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler Deutschland 2014



13.40 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Speers Täuschung Deutschland 2011



14.25 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und die Frauen Deutschland 2011



15.10 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011



15.55 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018



16.40 Der Zweite Weltkrieg Angriff auf Europa Deutschland 2018



17.20 Der Zweite Weltkrieg Neue Allianzen Deutschland 2018



18.05 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018



18.50 Der 68er-Check - Sieben Mythen und Wahrheiten Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Die Geschichte der RAF Der Knast, der Prozess und die Sympathisanten Deutschland 2014



0.40 heute journal



1.05 Politbarometer



1.10 Die Geschichte der RAF Der deutsche Herbst - das Jahr 1977 Deutschland 2014



1.55 Die Geschichte der RAF Die zweite Generation und die Stasi Deutschland 2014



2.40 Die Geschichte der RAF Die dritte Generation und das Ende der RAF Deutschland 2014



( weiterer Ablauf ab 3.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 Deutschlands Krieger Die Bundeswehr und ihre Minister: Helmut Schmidt Deutschland 2016



Woche 07/19 Mittwoch, 13.02.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:



5.30 UFOs Declassified - Die Geheimakten Alarmstufe Rot USA 2017



"Die Science-Fiction-Propheten: H. G. Wells: Zeitmaschine und Krieg der Welten" entfällt 6.15 UFOs Declassified - Die Geheimakten Roswell, New Mexico USA 2017



7.00 UFOs Declassified - Die Geheimakten Verfolgungsjagd am Himmel USA 2017



7.45 Dokumentarfilm in ZDFinfo Kim Dotcom - Caught in the Web Neuseeland 2017



9.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.30 Dirty Dollars Menschenhandel



( weiterer Ablauf ab 10.15 Uhr wie vorgesehen )







