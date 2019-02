Das World Gold Council hat am 6. Februar 2019 berichtet, dass die weltweiten Gold-ETF-Bestände im Januar 2019 auf 2.513 Tonnen angestiegen sind, ein Zuwachs von 72 Tonnen (Marktwert von 3,1 Mrd. USD) gegenüber dem Vormonat.(*)

Gold-ETF-Zuflüsse gab es vor allem in den USA (+53 Tonnen) und Europa (+20,2 Tonnen). Global gab es im Januar 2019 insgesamt Zuflüsse in die Gold-ETFs in Höhe von 83 Tonnen, während die Abflüsse sich auf 11,1 Tonnen beliefen.

Aus unserer Sicht hat vor allem die ... (Dr. Thorsten Polleit)

