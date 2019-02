Saalbach-Hinterglemm (ots) - Sonnenskilauf, internationale Top Acts, Starköche und 270 Pistenkilometer



Am Morgen die perfekten Bedingungen auf der Piste entdecken, die Ski im sanften Firn gleiten lassen, am Nachmittag die Sonne im Gesicht spüren und das Leben genießen. Der Sonnenskilauf in Österreichs Bergen gibt einem die Möglichkeit, die Schönheit des Lebens in allen Facetten zu erleben. Mit den White Pearl Mountain Days von 15. bis 31. März werden die länger werdenden Tage im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn noch einmal so richtig zelebriert.



In der zweiten Märzhälfte wird der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn zum Lifestyle-Hotspot der Alpen. Internationale Top Acts wie Graham Candy, Möwe, Milk & Sugar, Jamie Lewis, Karotte und viele weitere bringen die Berge buchstäblich zum Kochen. Denn neben feinstem DJ Sound gastieren auch Starköche Markus Lorbeck und Kristian Elbo bei den White Pearl Mountain Days um perfekte Urlaubsmomente zu kreieren.



Fünf Gründe warum die White Pearl Mountain Days zum Saisonhighlight werden:



1. Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ist mit 270 Pistenkilometern, 70 hochmodernen Liften und 60 Hütten das lässigste Skigebiet der Alpen. 2. Internationale Top Acts wie Graham Candy, Möwe, Milk & Sugar, Jamie Lewis, Karotte und 30 weitere DJs verbünden sich mit Live-Acts wie Saxophonisten, Violinisten, Sängern und Tänzern und sorgen so für ein einzigartiges Musikerlebnis inmitten eines traumhaften Bergpanoramas. 3. Gast- und Starköche wie Markus Lorbeck und Kristian Elbo sorgen während der White Pearl Mountain Days für gehobene Kulinarik. Ob traditionelle Gerichte neu interpretiert, Sushi oder das "White Lunch", bei dem alle Speisen in weiß serviert werden: Freunden der gehobenen Kulinarik wird hier einiges geboten. 4. Alpiner Lifestyle vom Feinsten: Die Locations am Berg und im Tal bestechen durch ihr stimmiges Ambiente, alpinen Flair und stylischer Dekoration. 5. Entspannung oder Sport bietet das Programm rund um das Thema "Healthy Lifestyle". Beim Mountain Yoga im Schnee genießt man bei traumhafter Aussicht die Ruhe. Geführte Schneeschuhtouren versprechen Wanderungen durch ein wahrhaftiges Winterparadies und beim Jumping Fitness kann man sich so richtig auspowern.



