Zürich - Das in Grossbritannien ansässige Finanzdienstleistungs- und Beratungsunternehmen Smith & Williamson hat seine Geschäftsbeziehung zum Fintech-Unternehmen Avaloq weiter ausgebaut und dessen Software as a Service (SaaS)-Lösung eingeführt. Dieser Schritt erfolgte sechs Monate, nachdem sich Smith & Williamson für Avaloq entschieden hatte, um das Angebot an Vermögensverwaltungsdienstleistungen für seine Kunden zu verbessern und das weitere Wachstum des Geschäfts durch die Avaloq Banking Suite zu unterstützen. Diese Entscheidung ermöglicht es Smith & Williamson, schneller als jemals zuvor neue und anpassungsfähige Produkte und Dienstleistungen für seine Kunden einzuführen.

Avaloq gehört zu den weltweit führenden Anbietern von SaaS- und BPaaS-Lösungen für Finanzdienstleistungsinstitute wie Privatbanken und Vermögensverwalter. Mit SaaS stellt Avaloq seine Software massgeschneidert zur Verfügung. Dabei nutzt das Unternehmen seine Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit mehr als 150 Institutionen, um einen Standardsatz erstklassiger, branchentauglicher und den regulatorischen Anforderungen entsprechender Prozesse zu optimieren und anzupassen. Diese können jeder Institution, die diese benötigt, auf Grundlage eines einzigen konsistenten Datenmodells bereitgestellt werden. Die SaaS-Modelle bieten Unternehmen wie Smith & Williamson ...

