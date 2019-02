Die Mannschaft von Borussia Dortmund verlor am Dienstagabend das Pokalspiel gegen Werder Bremen und die Aktie am Mittwochmorgen ihren Halt. Nachdem am Tag zuvor bei 9,45 Euro noch ein neues Zwischenhoch markiert worden war, fiel der Kurs am Mittwoch fast bis auf die 50-Tagelinie zurück. Sie steigt noch an und verläuft derzeit bei 8,73 Euro.

Damit setzt sich die Korrektur fort, die nach dem Hoch vom 12. November bei 10,29 Euro begonnen hat. Sollte sich aus der Enttäuschung über den verlorenen ... (Dr. Bernd Heim)

