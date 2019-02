Nachdem die Apple-Aktie am 3. Oktober 2018 bei 233,47 US-Dollar ein neues Jahreshoch markiert hatte, ging der Wert in eine Korrektur über, die den Kurs bis zum 24. Dezember auf 146,59 US-Dollar zurückfallen ließ. Auch das neue Jahr begann nach einer Gewinnwarnung zunächst mit einem Fehlstart, denn die Aktie eröffnete den Handel am 3. Januar mit einer abwärtsgerichteten Kurslücke zwischen 154,23 und 145,72 US-Dollar.

Die Käufer wendeten allerdings sehr schnell das Blatt. Es gelang ihnen, das ... (Dr. Bernd Heim)

