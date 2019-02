Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fällt auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Dahinter steckt vor allem die Zinspolitik der EZB und Fed.

Alle Jahre wieder. Ende 2018 hatten Analysten bei Banken unisono vorhergesagt, dass die Kurse von deutschen Bundesanleihen fallen und ihre Renditen im Gegenzug steigen sollten. Im Durchschnitt prognostizierten die vom Handelsblatt befragten 30 Banken per Jahresende 0,72 Prozent Rendite für die zehnjährige Bundesanleihe. Seit 25 Jahren sagen die Analysten meistens steigende Anleiherenditen voraus, doch Recht behielten sie damit nur selten.

Und zumindest derzeit sieht es so aus, als ob Analysten daneben gelegen haben. Am Donnerstag fiel die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe - dem in Europa am meisten beachteten Zinspapier - auf bis zu 0,12 Prozent. So niedrig lag die Rendite zuletzt im November 2016. Seit Ende vergangenen Jahres hat sich die Rendite halbiert. Der Kurs stieg seither um 1,3 Prozent.

Dafür gibt es im Prinzip zwei Auslöser. Sie heißen Mario Draghi und Jerome Powell. Erst hatte der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) die Märkte überrascht, indem er im Januar betont hatte, dass für die Wirtschaft im Euro-Raum die Risiken inzwischen überwiegen. Zudem betonte Draghi, dass die Märkte verstehen würden, wie die EZB reagiere. Hintergrund dieser Aussage: Viele Investoren waren zu diesem Zeitpunkt schon davon ausgegangen, dass die EZB den Leitzins in diesem Jahr nicht erhöhen wird. Die indirekte Bestätigung dieser Annahme sorgte für erneut fallende Anleiherenditen.

US-Notenbank-Chef Powell schlug kurze ...

