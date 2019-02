Zürich (ots) -



Am 6. Februar diskutierten Vertreter der Startups Republik,

nau.ch, higgs und Inside Paradeplatz am Communication Summit im

Audimax der ETH Zürich. Als Keynote-Speaker trat Medienprofessor

Otfried Jarren auf. Der Abend zeigte: Auch die journalistischen

Newcomer kämpfen ums Geld.



Über 200 Gäste aus der Medien- und PR-Branche fanden am 6. Februar

den Weg an den Communication Summit. Gemeinsam organisiert durch den

Zürcher Presseverein und die Zürcher PR-Gesellschaft, standen dieses

Jahr die Newcomer der Medienbranche im Fokus - und ihre

Business-Modelle.



«Wir haben kein Preis-Leistungs-Verständnis für Journalismus»



Die einleitende Keynote lieferte der emeritierte Medienprofessor

Otfried Jarren. Präzise zeichnete er den Wandel der Branche vom

Angebots- zum Nachfragemarkt nach. Die gedruckte Zeitung war ein

gebündeltes Angebot, heute hingegen picken sich die Menschen da und

dort etwas heraus. Das Paywall-Modell funktioniere nicht, sagte er,

denn: Wer kaufe schon eine Katze im Sack? «Wir haben kein Qualitäts-

oder Preis-Leistungs-Verständnis für Journalismus», kritisierte

Jarren weiter. Dabei unterstrich er die institutionelle Leistung von

Journalismus in einer Gesellschaft: Austausch, Einbezug, Vermittlung

und Kritik.



«Wir sind sowohl auf der Einnahme- als auch der Ausgabenseite

schnell gewachsen»



Danach eröffnete Moderator Reto Lipp (SRF Eco) das Podium. Yves

Kilchenmann, CEO von nau.ch, vertrat bestimmt die Meinung, dass

gerade digitale Werbung noch gut funktioniere. Das Unternehmen bietet

schon länger Werbeflächen auf sogenannten «Out-of-home-Screens» in

Bussen, Trams und an Tankstellen an. Die Konkurrenz von Google und

Facebook schienen ihm keine Bauchschmerzen zu bereiten. «Wir müssen

agil genug bleiben, um neue Werbeformate einzusetzen», sagt er.

Früher durchbrachen sie die Werbung mit News von lokalen

Medienpartnern, seit rund einem Jahr bauen sie selbst mit nau.ch

einen eigenen Newsroom auf.



Clara Vuillemin, Gründerin und Leiterin der IT bei der Republik,

vertrat jenes Unterfangen, das in den letzten zwei Jahren für viel

Furore gesorgt hat. Nach dem Crowdfunding-Weltrekord warb das

Online-Magazin kürzlich um die Erneuerungen der Abonnements. 61

Prozent gaben nochmals 240 Franken her. Dennoch reicht es nicht: Die

Republik braucht eine Grossinvestition von 1 Mio. Franken um zu

überleben. Vuillemin musste sich immer wieder Kritik anhören,

verteidigte sich aber: «Wir sind sowohl auf der Einnahme- als auch

der Ausgabenseite schnell gewachsen. Die optimale Linie dazwischen zu

treffen, ist schwierig.»



«Ich habe unterschätzt, wie schwierig das Fundraising ist»



Der frischgebackene Journalist des Jahres, Lukas Hässig von Inside

Paradeplatz, war erwartungsgemäss angriffig unterwegs. Sein Portal

finanziert er durch Werbung - zeigte aber Bewusstsein für die

Gratwanderung. Für ihn ist klar: Man beisst zuletzt in jene Hand, die

einen füttert. Mit seinem Wirtschaftsjournalismus schafft er alleine

bis zu 80'000 Seitenaufrufe täglich. Hässigs Modell funktioniert so

seit 2011. Einen Ausbau des Portals lehnt er ab: «Ich bin ein

miserabler Chef.»



Beat Glogger von higgs vertrat das dritte Business-Modell. «Wir

sind ein System», erklärt der ehemalige SRF-Journalist. Higgs

verteilt seine Inhalte gratis an regionale und nationale Titel wie

den Zürcher Oberländer oder den Blick. Exklusive Inhalte verkaufen

sie beispielsweise nau.ch oder auch Apotheken. Der Mammutanteil

stemmt jedoch die Gebert-Rüf-Stiftung - wenigstens noch bis Ende

2019. Danach soll die neu gegründete Stiftung «Wissen für alle»

übernehmen. Glogger gibt zu: «Ich habe unterschätzt, wie schwierig

das Fundraising ist. Es braucht Zeit, das Vertrauen in unser Team

aufzubauen.» Zu seinem Unternehmen gehört aber auch eine

Kommunikationsagentur, die den Journalismus ebenfalls mitfinanziert.



Das Podium zeigte vor allem: So zuversichtlich die Startups einen

stimmen mögen; auch sie kämpfen ums Überleben. Bis auf Inside

Paradeplatz müssen sich alle noch am Markt behaupten. Alle müssen die

Menschen von sich überzeugen: Seien dies Geldgeber, Werbekunden oder

die Leserinnen und Leser. Ein Allheilsmittel hat auch hier noch

niemand gefunden.



