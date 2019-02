Olaf Scholz hat die Finanzbranche beim Neujahrsempfang der Deutschen Börse vor einem ungeordneten Brexit gewarnt - und die Hilfe des Bundes angekündigt.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat die Finanzbranche dazu aufgerufen, sich auf einen harten Brexit einzustellen. Beim Neujahresempfang der Deutschen Börse sagte der SPD-Politiker am Donnerstagabend in Eschborn bei Frankfurt, es sei angesichts der verfahrenen Lage "umso wichtiger, dass die Finanzindustrie ihre Vorbereitungen für den Brexit - und auch für den Fall eines harten Brexit - weiter vorantreibt". Politik und Behörden arbeiteten auf nationaler und europäischer Ebene fieberhaft daran, die damit verbundenen Risiken zu minimieren. "Das geschieht in engem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...