Das bahnbrechende Flugrisikobewertungssystem von Osprey wird in die unternehmenseigene Flugbetriebssoftware von VistaJet integriert

Das System liefert sofortige und intuitive Risikobewertungen für jeden Flug

VistaJet ist der erste Betreiber, der den EBAA Diamond Safety of Flight Award erhält

Sicherheit steht immer im Mittelpunkt des gesamten Geschäftsbetriebs, jetzt mit datengestützter Echtzeitanalyse

MALTA, Feb. 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bei VistaJet, dem ersten und einzigen globalen Geschäftsluftfahrtunternehmen, steht die Sicherheit und das Wohlbefinden seiner Kunden und Mitarbeiter an erster Stelle. Das Unternehmen gibt heute einen weiteren Schritt in Richtung Weiterentwicklung seiner Flugbetriebssoftware bekannt - mit der Einführung der datengesteuerten Risikobewertungstechnologie von Osprey Flight Solutions.

Seit der Aufnahme des Geschäftsbetriebs im Jahr 2004 hat VistaJet äußerste Aufmerksamkeit auf die Betriebs- und Flugsicherheit gelegt. Bis heute wurden weltweit mehr als 146.000 Flüge durchgeführt und mehr als 367.000 Passagiere an über 1.900 Flughäfen auf der ganzen Welt geflogen.

Durch die Integration des führenden Sicherheitssystems von Osprey ist VistaJet in der Lage, jeden Flug sofort und intuitiv direkt über seine unternehmenseigene Betriebssoftware zu bewerten und die Entscheidungsfindung im Geschäftsbetrieb zu unterstützen. Die Plattform liefert unmittelbare Informationen über die Luftfahrtumgebung und sammelt Daten aus 200.000 Quellen in 60 Sprachen. Ein Analystenteam kombiniert die Daten mit Algorithmen für maschinelles Lernen und erzeugt so eine Echtzeitansicht der globalen Sicherheit.

Die neue, hochmoderne Integration ergänzt die menschliche Expertenanalyse von VistaJet und bietet so die umfassendste Sicherheits- und Risikobewertung. Zu den Informationen zählen die unterschiedlichsten Ereignisse, die die Flugleistung beeinträchtigen könnten, von lokalen Streiks von Taxifahrern, die die Ankunft der Crew am Flughafen verzögern könnten, bis hin zu einer detaillierten Bewertung von Flugverbotszonen. Die Daten werden auf ein

10 km x 10 km großes Raster angewendet, das den gesamten Globus abdeckt, und bieten eine detaillierte Höhenübersicht. Mit einem detaillierten Zugriff auf Daten in Echtzeit kann das Team von VistaJet mögliche Verspätungen messen und jeden Flug auf die sichersten Bedingungen entlang der sichersten Strecken kalibrieren, selbst wenn das Flugzeug in der Luft ist.

Nick van der Meer, Chief Operations Officer von VistaJet, sagte:

"Wir erleben hier die effizienteste Art des Fliegens, wobei Sicherheit die treibende Kraft ist. Indem wir unseren Inhouse-Experten noch aussagekräftigere Daten zur Verfügung stellen, können sie unseren Kunden ein ruhigeres Flugerlebnis bieten. Sicherheit ist und muss immer ein gemeinsames Ziel für alle Luftfahrtunternehmen sein - und wir sind stolz darauf, die modernsten erhältlichen Innovationstechnologien auf dem Markt noch vor allen anderen in der Geschäftsluftfahrt einzusetzen."

VistaJet wird von seinem Hauptsitz in Malta aus betrieben und durch ein Netzwerk von Regionalbüros unterstützt. Die strengen Sicherheitsstandards von VistaJet werden weltweit anerkannt. VistaJet ist der erste Betreiber, der von der European Business Aviation Association (EBAA) im Jahr 2016 und 2018 mit dem Diamond Safety of Flight Award ausgezeichnet wurde, wobei jede Auszeichnung eine Gültigkeitsdauer von zwei Jahren hat. Der Geschäftsbetrieb des Unternehmens ist außerdem gemäß dem ARGUS International Platinum Rating und Wyvern Wingman klassifiziert. Das Flug- und Bodenpersonal von VistaJet ist gemäß Standards geschult, die die strengen Vorschriften der Branche übertreffen.

