Essen (ots) - Angesichts eines boomenden Onlinehandels hat sich Daimler-Chef Dieter Zetsche zuversichtlich für das Düsseldorfer Sprinter-Werk des Konzerns gezeigt. "Gerade der Standort Düsseldorf dürfte davon profitieren, dass die Nachfrage nach elektrifizierten Nutzfahrzeugen angesichts eines boomenden Onlinehandels stark ist", sagte Zetsche der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). In der NRW-Landeshauptstadt ist Daimler mit der Fahrzeugfertigung für den Sprinter der größte industrielle Arbeitgeber. Der Konzern setzt darauf, dass in Düsseldorf zunehmend Elektrofahrzeuge hergestellt werden.



