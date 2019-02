Die "Mitteldeutsche Zeitung" zum Thema Facebook:

"Facebook scheint es aber auf einen Machtkampf anzulegen. Und deshalb wird es jetzt spannend. Sollte sich der Konzern im anstehenden Rechtsstreit vor Gericht durchsetzen, könnten die deutschen Wettbewerbshüter am Ende blamiert dastehen. Doch wenn die deutsche Justiz sich hinter das Kartellamt stellt, zieht Facebook den Kürzeren. Dann wird Deutschland als Trendsetter erscheinen in einer längst überfälligen globalen Gegenwehr. Die Verknüpfung von Wettbewerbsrecht und Datenschutzrecht, juristisch nicht ganz unkompliziert, könnte sich als eine verblüffend effektive Waffe im Kampf gegen die neuen Datensupermächte erweisen und auch in anderen Staaten zu Restriktionen führen, sogar in den USA selbst."/al/DP/fba

