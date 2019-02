"Oberhessische Presse" zu Klima/Schulstreiks:

"Es ist eigentlich genau das, was jede Generation Heranwachsender an jeder Erwachsenen-Generation rasend gemacht hat. Dieses gönnerhafte "Ist ja schön, dass ihr das macht, Kinder", das sogleich von einem "Aber jetzt ist es auch mal wieder gut!" entwertet wird. Wer so redet, findet auch Streiks gut, die außerhalb der Geschäftszeiten stattfinden. Oder Engagement für eine sauberere Umwelt, aber nur dann, wenn es den Interessen der Automobil- und Energiewirtschaft entgegenkommt. Das ist absurd, so funktioniert die Welt nicht. Die Schüler haben das verstanden, deshalb stehen sie für ihr Engagement auch persönlich ein, indem sie bewusst Schulstunden verpassen."/al/DP/he

AXC0006 2019-02-08/05:35