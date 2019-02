"Nürnberger Nachrichten" zu den Reformvorschlägen der SPD:

"Andrea Nahles, Hubertus Heil und andere leisten sich einen Wettbewerb unter dem Motto "Wer bietet mehr?". Wie wäre es, wenn Sozialdemokraten und engagierte Sozialpolitiker der Union einen wirklich großen Wurf versuchten für einen gerechteren, effektiveren Sozialstaat? Damit könnte die nach wie vor schwächelnde GroKo Geschichte schreiben. Die Vorschläge sind alt, wurden aber nie angepackt. In anderen Staaten schon. Österreich etwa hat den Kreis derer, die in die Sozialkassen einzahlen, ausgeweitet, auf Unternehmer, Solo-Selbstständige und seit 2005 auch auf neue Beamte. Dort gibt der Staat zudem mehr für die Rente aus. In Deutschland ist so etwas ebenso tabu wie das Thema "Pensionen". Leider. Denn ein stabiler, leistungsfähiger und vor allem auch gerechterer Sozialstaat ist eine zentrale Voraussetzung für eine funktionierende, lebendige Demokratie."/al/DP/fba

