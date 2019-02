Die linksrheinischen Villenlagen sind nicht am teuersten. Luxus gibt es auch anderswo. Und den stärksten Preisanstieg schafft erneut ein Außenseiter-Stadtteil.

Die WirtschaftsWoche hat mit Daten von Immobilienscout24 Angebotspreise und -mieten von 2016 bis 2018 in allen Stadtteilen der sieben Top-Großstädte ausgewertet. Unsere interaktiven Karten gewähren detaillierte Einblicke. Die genannten Werte für Kaufpreise und Mieten beziehen sich auf eine Musterimmobilie: eine 30 Jahre alte, bestehende Wohnung - also kein Neubau - mit 80 Quadratmetern.

Zur Methode

Kaufpreise

Mit etwa 5500 Euro je Quadratmeter kosten bestehende Wohnungen im Schnitt des Stadtviertels in der Carlstadt und der Altstadt am meisten. Hier sind in den vergangenen Jahren einige Altbauten saniert worden, luxuriöse Neubauten - teils in historischer Gebäudehülle - ...

