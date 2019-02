Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU-WETTBEWERBSRECHT - Deutschland und Frankreich wollen die Reform des EU-Wettbewerbsrechts beschleunigen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire kündigen gemeinsam an, bereits innerhalb der kommenden drei Monate entsprechende Maßnahmen zu erarbeiten. Grund für die Initiative der beiden größten Volkswirtschaften Europas ist das Veto der EU-Kommission gegen den Zusammenschluss der Zugsparten der Konzerne Siemens und Alstom. Sowohl Altmaier als auch Le Maire plädieren für die Schaffung genau solcher europäischer Großkonzerne, um im internationalen Wettbewerb besser bestehen zu können. (Tagesspiegel)

STROMKOSTEN - Die deutsche Industrie hat 2017 rund 8 Milliarden Euro Entlastung auf ihre Stromrechnung erhalten. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor. Acht verschiedene Privilegien würden den Unternehmen demnach helfen, ihre Energiekosten zu senken. Die begünstigten Firmen leisteten unter anderem einen geringeren Beitrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien und zahlten niedrigere Gebühren für den Erhalt und Neubau von Stromnetzen. Haushalte und kleinere Unternehmen müssen dies durch höhere Aufschläge auf ihre Stromrechnung gegenfinanzieren. Unter den Privilegierten befänden sich nach Angaben der Grünen allerdings auch Firmen, bei denen kaum ersichtlich ist, warum sie günstiger Strom beziehen. (Spiegel)

NORD STREAM 2 - Die Bundesregierung hat im Streit um die geplante Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 Druck auf Frankreich und Rumänien ausgeübt, um die Abstimmung im Ausschuss der ständigen Vertreter des EU-Rats am Freitagnachmittag doch noch zu seinen Gunsten ausgehen zu lassen. Zu diesem Zweck telefonierte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend mit der rumänischen Ministerpräsidenten Viorica Dancila und wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitagmorgen, wenige Stunden vor der Abstimmung, mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Johannis telefonieren. (Bild-Zeitung, Handelsblatt S. 8)

TARIFVERTRAG - Unternehmen mit Tarifvertrag sollen nach Plänen der SPD künftig weniger Steuern zahlen als Unternehmen ohne Tarifvertrag. Damit will die Partei dafür sorgen, dass mehr Arbeitnehmer von Tarifverträgen profitieren. Mit dem Papier will sich eine SPD-Spitzenklausur unter Leitung von Parteichefin Andrea Nahles am Sonntag und Montag befassen. (FAZ S. 15)

