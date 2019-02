Der Modekonzern HanesBrands Inc. (ISIN: US4103451021, NYSE: HBI) zahlt eine Quartalsdividende von 15 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Die Auszahlung erfolgt am 12. März 2019 (Record date: 19. Februar 2019). Auf das Jahr hochgerechnet sind dies 0,60 US-Dollar. Damit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Aktienkurs von 18,71 US-Dollar (Stand: 7. Februar 2019) 3,21 Prozent. Im Juni 2013 ...

