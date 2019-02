Hikmet Ersek, President und CEO von Western Union, wurde in seiner Funktion als österreichischer Honorarkonsul in Denver, Colorado, vom österreichischen Bundespresidenten Alexander Van der Bellen eine hohe Auszeichnung verliehen.

Hikmet Ersek, President und CEO von Western Union, wurde in seiner Funktion als österreichischer Honorarkonsul in Denver, Colorado, vom österreichischen Bundespresidenten Alexander Van der Bellen eine hohe Auszeichnung verliehen.

Im Rahmen einer privaten Feier wurden vergangenen Donnerstag Honorarkonsul Hikmet Ersek und seine Frau Honorarvizekonsulin Dr. Nayantara Ghosh-Ersek für ihre Verdienste um die Republik Österreich geehrt. In Anwesenheit der österreichischen Gemeinschaft in Denver überreichte Andreas Launer, österreichischer Generalkonsul fuer den Westen der USA, Ersek und Dr. Ghosh-Ersek das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich bzw. das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich.

"Als stolzer Österreicher, Migrant und Leiter eines internationalen Unternehmens weiß ich aus erster Hand, dass uns weltweite Beziehungen helfen, gemeinsam mehr zu erreichen", so Hikmet Ersek, President und CEO von Western Union. "Es ist mir eine Ehre, Österreich im Ausland zu vertreten und meine persönlichen Beziehungen zu teilen, um Brücken zwischen Gemeinschaften in aller Welt zu schlagen."

Hikmet Ersek stützt sich auf seinen internationalen Hintergrund, um sich öffentlich für die Rechte von Migranten und Flüchtlingen rund um den Globus einzusetzen.

"Im Namen der Republik Österreich wird mir die Ehre zuteil, Hikmet Ersek und Dr. Nayantara Ghosh-Ersek diese renommierte Auszeichnung für ihren grossen Einsatz, ihre Loyalität und ihre hervorragende Representation Österreichs in Denver zu überreichen.", so Andreas Launer, österreichischer Generalkonsul.

Letztes Jahr wurde Herr Ersek von seiner Alma Mater, der Wirtschaftsuniversität Wien, zum WU-Manager des Jahres 2018 ernannt. 2016 wurde er von Die Presse als "Österreicher des Jahres"ausgezeichnet und ist aktuell als österreichischer Honorarkonsul für Colorado, Wyoming, und New Mexico tätig.

Über Western Union

Die Western Union Company ist einer der weltweiten Marktführer für grenz- und währungsübergreifende Geldbewegungen. Unsere Mehrkanalplattform verbindet die digitale mit der realen Welt und ermöglicht es Kunden und Unternehmen, Geld zu transferieren und zu erhalten. Zahlungen können rasch, bequem und verlässlich getätigt werden. Mit Stand vom 30. September 2018 wurden die Dienstleistungen unter den Marken Western Union, Vigo und Orlandi Valuta über ein gemeinsames Netzwerk aus mehr als 550.000 Agenturen in mehr als 200 Ländern und Regionen angeboten. Damit kann Geld an Milliarden von Konten überwiesen werden. Zudem steht westernunion.com, unser 2017 am schnellsten wachsender Kanal, in über 50 Ländern und Regionen zur Verfügung, um weltweit Geld zu bewegen. Im Jahr 2017 bewegten wir im Prinzip mehr als 300 Milliarden US-Dollar in beinahe 130 Währungen und verarbeiteten in allen unseren Diensten 32 Transaktionen pro Sekunde. Mit seiner globalen Reichweite bewegt Western Union Geld, um Familien, Freunde und Unternehmen finanziell zu verbinden und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf www.westernunion.com.

