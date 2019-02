Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In China (Kernland) findet wegen der Feiertage zum Mondneujahr kein Börsenhandel statt.

MONTAG: In Japan bleibt die Börse wegen des Gedenktags zur Reichsgründung geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Autozulieferer Leoni will nach einer enttäuschenden Ergebnisentwicklung im vierten Quartal keine Dividende für das Jahr 2018 zahlen. Für 2017 hatte Leoni die Aktionäre noch mit 1,49 Euro je Aktie bedacht. Leoni gab überdies einen pessimistischen Ergebnisausblick für das laufende Jahr ab und kippte die Mittelfristziele. Das EBIT im Schlussquartal 2018 betrug nach vorläufigen Berechnungen minus 19 Millionen Euro, der Umsatz belief sich auf 1,2 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr verfehlte Leoni das eigene Ergebnisziel. Das EBIT verringerte sich auf 144 von 227 Millionen Euro. Leoni selbst hatte zuletzt ein EBIT von etwa 196 Millionen in Aussicht gestellt. Der Umsatz legte auf 5,1 (4,9) Milliarden Euro zu und übertraf damit leicht die unternehmenseigene Prognose von rund 5,0 Milliarden Euro. "Unser Ergebnis 2018 ist sehr enttäuschend und inakzeptabel", konstatierte Vorstandschef Aldo Kamper. "Die Probleme sind deutlich gravierender als bisher sichtbar und die überraschend schlechte Entwicklung im vierten Quartal insbesondere im Geschäftsbereich Wiring Systems verdeutlicht die Notwendigkeit eines tiefgreifenden Performance-Programms." Für 2019 stellte Leoni einen Umsatz von rund 5,2 Milliarden Euro in Aussicht und ein EBIT zwischen 100 und 130 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund geht Leoni davon aus, die bisherigen Mittelfrist-Ziele für 2020 nicht erreichen zu können.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Dic Asset AG, ausführliches Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Koenig & Bauer AG, Jahresergebnis

Sixt SE, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Dezember und Gesamtjahr 2018 Handelsbilanz Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +18,5 Mrd Euro zuvor: +19,0 Mrd Euro Leistungsbilanz Dezember nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +23,2 Mrd Euro zuvor: +21,4 Mrd Euro - FR 08:45 Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.691,10 -0,48 Nikkei-225 20.333,17 -2,01 Schanghai-Composite Kein Handel DAX 11.022,02 -2,67 DAX-Future 11.027,00 -2,46 XDAX 11.032,38 -2,46 MDAX 23.489,62 -2,59 TecDAX 2.535,33 -3,29 EuroStoxx50 3.150,76 -1,93 Stoxx50 2.921,88 -1,26 Dow-Jones 25.169,53 -0,87 S&P-500-Index 2.706,05 -0,94 Nasdaq-Comp. 7.288,35 -1,18 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,40 +86

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem deutlichen Rücksetzer am Donnerstag werden die Börsen in Europa am Freitag erneut im Minus erwartet, wenn auch nur knapp. Übergeordnet belaste die Berichtssaison, heißt es. Sie belege, dass der US-chinesische Handelsstreit Spuren in den Bilanzen der europäischen Unternehmen hinterlasse. Dazu passt die Ungewissheit, ob die USA und China die nächste Eskalationsstufe im Handelsstreit vermeiden können. US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping werden vor Ablauf der bis 1. März laufenden Verhandlungsfrist wohl nicht zusammentreffen. In Sachen Brexit gibt es weiter keine entspannenden Nachrichten und auch angesichts zuletzt vermehrt negativer Konjunktursignale und politischer Querelen innerhalb der EU zwischen Fankreich und Deutschland und Frankreich und Italien fehlen den Anlegern Argumente, vor dem Wochenende Geld an die Börse zu bringen.

Rückblick: Sehr schwach - Für die steile Talfahrt wurden mehrere Gründe angeführt: Zum einen die laufende Berichtssaison, die Bremsspuren des US-chinesischen Handelsstreits zeigt, zum anderen diverse enttäuschende Konjunkturnachrichten. Für Italien zeichnet sich beispielsweise eine Stagnation beim Wirtschaftswachstum 2019 ab. Zu deutlich gesenkten Wachstumsprognosen der EU-Kommission gesellten sich eine gesenkte Wachstumsprognose der Bank of England sowie enttäuschende Produktionsdaten aus Deutschland. Daneben drückten Berichte auf die Stimmung, wonach die USA und China in den Handelsgesprächen noch ein ganzes Stück auseinander sein sollen, wie auch politische Querelen innerhalb der EU zwischen Italien und Frankreich. Aktien der Werbebranche standen nach einem enttäuschenden Zahlenausweis von Publicis unter Druck. Publicis brachen um knapp 15 Prozent ein, für WPP ging es um 8,4 Prozent nach unten. Mit Blick auf Norsk Hydro sprach die Citigroup vom schwächsten Quartal der vergangenen fünf Jahre. Norsk Hydro reduzierten sich um 5,6 Prozent. Thomas Cook legten um knapp 10 Prozent zu. Hier stützte, dass das Unternehmen einen Verkauf der konzerneigenen Airline erwägt. Tui stürzten dagegen um 19 Prozent ab, nachdem der Touristikkonzern die Ergebnisprognose gesenkt hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Absturz - Das dritte Mal innerhalb von zwei Wochen nahm sich die "FT" den Zahlungsabwickler Wirecard vor. Diesmal mit dem Vorwurf, in Asien seien Aktiva hin und her geschoben worden. "Nichts an dem heute veröffentlichten Artikel ist wahr", konterte das Unternehmen umgehend. Die Aktie brachen dennoch nach der jüngsten Erholung direkt wieder um 15 Prozent ein. Bei steigender Risikoaversion am Aktienmarkt waren Deutsche Bank wie so oft auch diesmal ganz vorne bei den Verlierern zu finden. Der Kurs verlor 6,3 Prozent. Gea brachen um fast 18 Prozent ein nach einer neuerlichen Gewinnwarnung.

XETRA-NACHBÖRSE

Leoni sackten bei Lang & Schwarz um 11 Prozent ab (s.o). Wirecard erholten sich um 2,5 Prozent von dem 15-Prozent-Verlust im Xetra-Handel. Bei Windeln.de habe es nach der Zahlenvorlage und Kapitalerhöhungsankündigung keinen Umsatz gegeben, hieß es.

USA / WALL STREET

Schwächer - Die Sorge um den endlos schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China belastete ebenso wie die sich mehrenden Sorgen über die Weltkonjunktur. Dass der Markt nicht stärker nachgab und sich im Verlauf sogar erholte, lag laut Marktteilnehmern auch an der Unterstützung des Dow bei 25.000 Punkten. Die Marke sei nicht nur psychologisch wichtig, hier verlaufe auch die viel beachtete 200-Tage-Linie, hieß es. Am besten schnitten Aktien aus defensiven Branchen ab, wie etwa Versorgung (+1,3 Prozent) oder Lebensmittelherstellung (+0,1 Prozent). Abverkauft wurden Halbleiter- (-2,1 Prozent) und Energiewerte (-2,1 Prozent). Um gut 12 Prozent brachen Fiat Chrysler nach Vorlage von Geschäftszahlen ein. Die Twitter-Aktie reagierte mit einem Absturz von 9,8 Prozent auf den Viertquartalsausweis. Der Aufwärtstrend beim Mobilfunkanbieter T-Mobile US ist dagegen ungebrochen. Nach einem starken vierten Quartal und Gesamtjahr 2018 will das Unternehmen auch 2019 mehr verdienen und neue Kunden anlocken. Die Aktie stieg um 2 Prozent. Für Chipotle Mexican Grill ging es 11,4 Prozent nach oben. Die Restaurantkette setzte mehr um und verdiente mehr als erwartet.

Das schwache Umfeld für risikoreiche Anlagen trieb Investoren in die Arme des vermeintlich sicheren Rentenhafens. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor 3,9 Basispunkte auf 2,66 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.35 Uhr EUR/USD 1,1339 -0,0% 1,1343 1,1356 EUR/JPY 124,37 -0,1% 124,51 124,50 EUR/CHF 1,1356 -0,1% 1,1370 1,1357 EUR/GBR 0,8757 +0,0% 0,8757 0,8757 USD/JPY 109,71 -0,1% 109,78 109,65 GBP/USD 1,2946 -0,1% 1,2956 1,2968 Bitcoin BTC/USD 3.365,25 0,03 3.364,25 3.366,25

Der Dollar wertete auf. Händler sprachen Händler von Flucht in vermeintliche Sicherheit. Der Euro litt dagegen tendenziell unter der gesenkten Wachstumsprognose für die Eurozone durch die EU-Kommission und kostete im späten US-Handel 1,1346 Dollar nach 1,1365 am Vorabend. Dagegen drehte das britische Pfund im Verlauf ins Plus. Im Devisenhandel wurde auf positive Brexit-Schlagzeilen verwiesen, die das Pfund stützten. Europäische Politiker hatten signalisiert, Großbritannien in einigen Punkten entgegenkommen zu wollen.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,21 52,64 -0,8% -0,43 +14,2% Brent/ICE 61,25 61,63 -0,6% -0,38 +12,6%

Wachstumssorgen und der festere Dollar drückten auf die Erdölpreise. Auch Meldungen, wonach Libyen schon bald die Förderung ausdehnen könnte, belasteten. Die dortige Regierung hat die Kontrolle über das größte Ölfeld des Landes erlangt, das seit Ende 2018 nicht mehr in Betrieb ist. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 3,3 Prozent auf 52,22 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 1,6 Prozent auf 61,69 Dollar je Fass.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.309,10 1.310,12 -0,1% -1,03 +2,1% Silber (Spot) 15,68 15,73 -0,3% -0,05 +1,2% Platin (Spot) 794,59 797,50 -0,4% -2,91 -0,2% Kupfer-Future 2,82 2,83 -0,2% -0,00 +7,3%

