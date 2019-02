Goldman Sachs hat die Santander-Aktie in die "Conviction Buy List" aufgenommen und die Einstufung "Buy" bekräftigt. Das Kursziel wurde von 5,96 auf 6,18 Euro angehoben. Ein herber Wertverlust der spanischen Großbank von mehr als 40 Milliarden Euro in den vergangenen anderthalb Jahren habe dazu geführt, dass die Tochtergesellschaften in Summe den größten Abschlag seit 10 Jahren erlitten hätten, schrieb Analyst Jose Abad in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anlegern biete sich deshalb nun eine sehr attraktive Kaufgelegenheit. Der nächste Kapitalmarkttag am 3. April dürfte der wichtigste Kurstreiber werden./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 00:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-02-08/08:26

ISIN: ES0113900J37