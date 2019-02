US-Präsident Donald Trump wird sich dem Vernehmen nach nicht vor dem am 1. März auslaufenden Ultimatum im Handelsstreit mit Chinas Staatschef Xi Jinping treffen. Mit den wieder aufkommenden Sorgen um einen Stocken der Verhandlungen dürfte die Verunsicherung der Investoren wieder zunehmen. Vor allem die Technologiewerte stehen in diesem Umfeld im Fokus. Der Sektor reagiert sehr sensibel und meist auch extrem dynamisch auf Neuigkeiten rund um den Handelskonflikt oder neue Daten zur konjunkturellen Entwicklung. Im heimischen TecDAX findet in diesem Zusammenhang vor allem der Waferhersteller Siltronic große Beachtung.

