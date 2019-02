Der Rückschlag am japanischen Aktienmarkt hat sich am Freitag fortgesetzt: Der Leitindex Nikkei-225 sank um 2,01 Prozent auf 20 333,17 Punkte. Am Dienstag war er noch um wenige Punkte an der runden Marke von 21 000 Punkten vorbei geschrammt. Auf Wochensicht verlor er nun mehr als zwei Prozent.

Die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China erhielten einen Dämpfer: So wird sich US-Präsident Donald Trump wohl nicht vor dem am 1. März auslaufenden Ultimatum im Handelsstreit mit Chinas Staatschef Xi Jinping treffen.

Zu den größten Verlierern im Nikkei zählten die Papiere von Nikon mit einem Abschlag von fast 12 Prozent. Der Hersteller von Fotoapparaten und Objektiven stieß mit seiner gesenkten Umsatzschätzung bei Analysten auf negatives Echo. Sony-Aktien stiegen nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufsprogramms indes gegen den schwachen Trend um gut 4 Prozent.

Der Hang Seng in Hongkong stand zuletzt kaum verändert knapp unter 28 000 Punkten. Die Börsen auf dem chinesischen Festland blieben wegen des Neujahrsfestes derweil weiter geschlossen./ag/fba

ISIN XC0009692440 HK0000004322 JP9010C00002 CNM0000001Y0

