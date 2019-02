Die Münchener Hypothekenbank stockte den bestehenden Covered Bond um Euro 250 Mio. auf insgesamt EUR 750 Mio. bei MS+2 BP (8J) auf. Bankia emittierte eine EUR 1 Mrd. Tier 2 Anleihe bei einer Emissionsrendite von 3,75 % (10NC5). Die Anleihe war mit EUR 3,25 Mrd. mehr als dreifach überzeichnet. Imperial Brands preiste eine Dualtranche Emission mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd. (Tranche A: EUR 750 Mio., MS+118 BP, 4,5J; Tranche B: EUR 750 Mio., MS+178 BP, 8J). Auch hier bestand reges Investoren Interesse (Tranche A: EUR 2,2 Mrd.; Tranche B: EUR 1,8 Mrd.). Mit dem gestrigen Handelstag hat der EUR Credit Primärmarkt die EUR 30 Mrd. Wochengrenze zum fünften Mal in Folge überschritten, zeigt jedoch bereits Abkühlungstendenzen. So war der gestrige Tag der am Emissionsvolumen ...

