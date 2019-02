Selten haben sich die beiden Aktienkurse der beiden Reisekonzerne TUI und Thomas Cook an einem Tag so derart unterschiedlich entwickelt wie gestern. Während die TUI-Anteile nach der überraschenden Gewinnwarnung fast ein Fünftel an Wert verloren hatten, ging es mit Thomas Cook teilweise zweistellig nach oben.

