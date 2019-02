Tagesgewinner war am Donnerstag FE Ltd mit 180,00% auf 0,01 (70% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 40,00%) vor Phoenix Solar mit 21,95% auf 0,02 (1080% Vol.; 1W 25,00%) und Sanochemia mit 12,98% auf 1,48 (15% Vol.; 1W 5,71%). Die Tagesverlierer: TUI AG mit -19,06% auf 10,91 (676% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -17,93%), GEA Group mit -17,75% auf 19,83 (565% Vol.; 1W -17,44%), Air Berlin mit -14,17% auf 0,01 (1% Vol.; 1W 11,11%) Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (67035,17 Mio.), Rio Tinto (42140,07) und GlaxoSmithKline (31118,95). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Phoenix Solar (1080%), Lukoil (1021%) und LPKF Laser (905%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist GVC Holdings mit ...

