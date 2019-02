Der Leitindex knüpft am letzten Handelstag der Woche an seine Verluste vom Vortag an. Zur Eröffnung fällt der Dax unter 11.000 Punkte.

Die Frankfurter Börse gleicht in dieser Woche einem Wechselbad der Gefühle. Die Euphorie und Freude vom Wochenbeginn ist längst verflogen: Inzwischen dominiert Tristesse auf dem Börsenparkett. Und der letzte Handelstag der Woche dämpft die Zuversicht auf Besserung: Der Dax fällt zur Börseneröffnung um 0,3 Prozent auf 10.990 Punkte.

Erst am Dienstag hatte die Frankfurter Benchmark ihr neues Jahreshoch markiert und bei 11.372 Punkten geschlossen. ...

