Chur (ots) - Die Graubündner Kantonalbank (GKB) ist wieder stark

gewachsen. Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 mit einem

Reingewinn vor Reserven von CHF 198.0 Mio. erneut ein Rekordergebnis.

Motoren des Wachstums waren eine ausgezeichnete Vertriebsleistung und

die erstmalige Vollkonsolidierung der Albin Kistler AG. Die

Privatbank Bellerive AG erzielte ebenfalls ein operatives

Rekordergebnis.



Die Kennzahlen:



- Konzerngewinn: CHF 185.1 Mio. / +2.7%

- Geschäftserfolg CHF 196.1 Mio. / +0.4%

- Reingewinn vor Reserven exkl. Minderheiten CHF 198.0 Mio. /

+0.1%

- Neugeldzufluss CHF +924.6 Mio.

- Hypothekarwachstum CHF +687.3 Mio. / +4.2%

- Cost/Income-Ratio I: 46.7%; Cost/Income-Ratio II (inkl.

Abschreibungen): 49.9%

- Privatbank Bellerive AG, Zürich, erzielte ein operatives

Rekordergebnis

- Erstmalige Vollkonsolidierung der Vermögensverwaltung Albin

Kistler AG, Zürich



Bankpräsident Peter Fanconi freut sich über das erfolgreiche

Geschäftsjahr der GKB: «Auf der Basis von Zukunftsszenarien befasst

sich die GKB fortlaufend mit ihrer strategischen Ausrichtung. Die

Diversifikationsstrategie der Bank mit dem Ausbau ihres Anlage- und

Vermögensverwaltungsgeschäftes zeigt entsprechend positive Wirkung im

erzielten Ergebnis 2018». Laut CEO Alois Vinzens ist die GKB in allen

Geschäftsbereichen erfreulich gewachsen. «Damit bestätigt die Bank

ihre führende Position im Markt Graubünden. Gleichzeitig haben wir

kräftig und erfolgreich in Innovationsprojekte investiert.»



Zinserfolg: Wegfall von Absicherungskosten gleicht Belastungen aus

dem Negativzinsumfeld aus



Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft (CHF 259.4 Mio.) stieg trotz

geringerer Auflösungen von Wertberichtigungen um 2.0% (CHF +5.1

Mio.). Der Bruttozinserfolg erhöhte sich um 2.7%. Das Wachstum der

Kundenausleihungen vermochte die zusätzlichen Belastungen aus dem

Negativzinsumfeld nicht mehr zu kompensieren. Die Quote an

notleidenden Krediten bleibt mit 0.2% auf historisch tiefem Niveau.



Kommissions- und Handelsgeschäft: Starkes Wachstum durch Albin

Kistler AG



Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft nahm

um 13.7% auf CHF 106.5 Mio. (CHF +12.8 Mio.) zu. Die erstmalige

Vollkonsolidierung der Albin Kistler AG trug wesentlich zum

Mehrertrag im Kommissionsgeschäft bei. Die strategischen Initiativen

im Anlagegeschäft des Stammhauses zeigten ebenfalls Wirkung. Das

Anlagevolumen erhöhte sich deutlich und die Ertragsintensität konnte

auf hohem Niveau gehalten werden. Die Bank näherte sich mit dem

Jahresergebnis dem strategischen Ziel, 30% des Ertrages aus dem

Kommissionsgeschäft zu erzielen. Diese Quote stieg im Berichtsjahr

auf 27.7% (Vorjahr: 25.1%).



Übriger Erfolg: Kapitalmärkte belasten Ergebnis



Die Performance an den Aktienmärkten belastete den übrigen

ordentlichen Erfolg (CHF -6.9 Mio. / -47.2%). Die Finanzanlagen

Wertschriften partizipierten mit einem Verlust von CHF 1.1 Mio. am

Ergebnis, während im Vorjahr noch ein positiver Beitrag von CHF 3.3

Mio. zu verzeichnen war. Der Beteiligungsertrag (CHF 1.4 Mio.

gegenüber dem Vorjahr) beinhaltet die höhere Ausschüttung der Aduno

Gruppe sowie die Mindererträge bei der Equity-Bewertung von Albin

Kistler AG (Vollkonsolidierung ab 1.7.2018).



Geschäftsaufwand: Produktivität weiterhin auf sehr gutem Niveau



Der Geschäftsaufwand inklusive Abgeltung der Staatsgarantie wuchs

gegenüber dem Vorjahr um 5.6% oder CHF 9.5 Mio. Die

Vollkonsolidierung der Albin Kistler AG erklärt CHF 6.1 Mio. des

Kostenanstiegs. Die restlichen Mehrkosten resultieren aus

Investitionen in Zukunftsprojekte. Die Cost/Income-Ratio I (ohne

Abschreibungen) lag bei 46.7%. Die Cost/Income-Ratio II verbleibt mit

49.9% (Vorjahr: 48.5%) weiter unter der 50%-Marke.



Geschäftserfolg: CHF 196.1 Mio. / +0.4 Prozent



Der Geschäftserfolg (CHF 196.1 Mio.) als Masszahl für die

operative Leistung konnte nochmals verbessert werden (+0.4%). Die

Steigerung bei den wichtigsten Ertragspfeilern sowie der Abbau von

Risikopositionen erklären diese sehr erfreuliche Entwicklung. Die

Mehrheitsbeteiligung an der Albin Kistler AG belastete infolge der

Goodwill-Abschreibung das Ergebnis netto mit CHF -10.2 Mio. (Vorjahr:

CHF -1.0 Mio.).



Konzerngewinn: CHF 185.1 Mio. / +2.7 Prozent



Der ausgewiesene Konzerngewinn stieg durch den starken operativen

Geschäftsgang auf CHF 185.1 Mio. Die Projektaufwendungen von CHF 3.7

Mio. im Zusammenhang mit der Initiative «Digital Banking 2020»

finanzierte die Bank aus den zweckgebundenen Bankreserven für

Zukunftsinvestitionen.



Kundenausleihungen: Starkes Wachstum von 3.5 Prozent



Die Zunahme bei den Kundenausleihungen beträgt 3.5%. Zum

überdurchschnittlichen Wachstum trugen wiederum erstklassige

ausserkantonale Hypotheken massgebend bei. Mehr als die Hälfte des

Hypothekarwachstums (+4.2%) wurden ausserhalb des Kantons generiert.

Mit diesem Wachstum werden die Grenzen des Heimmarktes überwunden und

ein Beitrag zur Diversifikation geleistet.



Kundenvermögen: Zunahme um CHF 3.5 Mia. auf CHF 33.2 Mia.



Das Kundenvermögen von CHF 33.2 Mia. (+11.9% / CHF +3.5 Mia.)

wurde durch die Vollkonsolidierung der Albin Kistler AG per 1. Juli

2018 (CHF +4.1 Mia.) und den Neugeldzufluss (CHF +0.92 Mia.) positiv

beeinflusst. Die negative Aktienmarktperformance im vierten Quartal

belastete das Kundenvermögen (CHF 1.4 Mia.) wiederum.



Eigenkapitalausstattung: Kernkapitalquote von 18.8 Prozent

herausragend



Die GKB verfolgt das Ziel, sich mit einer überdurchschnittlichen

Eigenmittelausstattung positiv vom Markt abzuheben. Die gewichtete

Kapitalquote beträgt 18.8% (CET-1-Ratio) und besteht vollständig aus

hartem Kernkapital. Gegenüber der aufsichtsrechtlich geforderten

Quote von 12.8% verfügt die Bank hiermit über grosse

Eigenmittelreserven.



Ausschüttung: Dividende von CHF 40.00



Das ausgezeichnete Ergebnis ermöglicht der Bank, die Dividende bei

CHF 40.00 zu belassen. Insgesamt werden über Dividenden CHF 100.0

Mio. an den Kanton Graubünden und die Partizipanten ausgeschüttet.

Der Kanton Graubünden erhält inklusive Abgeltung der Staatsgarantie

CHF 87.4 Mio. (CHF +0.1 Mio.). Dem Beitragsfonds für

nichtkommerzielle Projekte aus den Bereichen Kultur, Gemeinnütziges,

Sport, Wirtschaft und Tourismus sowie Gesellschaftliches fliessen

wiederum CHF 3.2 Mio. zu.



Ausblick 2019



Es ist zu erwarten, dass das Zinsergebnis aufgrund der anhaltenden

Negativzinsen einen Rückgang erfahren wird. Die Entwicklung des

Erfolges unterstellt zudem keinen weiteren Abbau der

Risikopositionen, so dass bei stabilem Börsenumfeld ein

Geschäftserfolg zwischen CHF 175 und 180 Mio. erwartet werden kann.

Im Kundengeschäft rechnet die GKB für 2019 mit einem Wachstum bei den

Kundenausleihungen von rund CHF 350 Mio. und einem Neugeldzufluss von

rund CHF 500 Mio.



Mehr unter https://bit.ly/2GtfQQA



