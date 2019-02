Die Leoni-Aktie bricht heute um rund 10% ein auf ein neues 24-Monats-Tief - eine weitere Gewinnwarnung aus der deutschen Automobilindustrie hat die Stimmung für die Branche am Freitag an der Börse erneut eingetrübt. Am Vorabend hatte Leoni die Dividende für 2018 gestrichen. "Das nächste Desaster", kommentierte ein Händler die Nachrichten. Das Umfeld für die Autobauer bleibe...

Den vollständigen Artikel lesen ...