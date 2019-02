Nach der herausfordernden Entwicklung 2017/18 hat die CECONOMY AG ISIN: DE0007257503) ihr Geschäft im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres 2018/19 stabilisiert.

Der Umsatz erhöhte sich von Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorjahr währungs- und portfoliobereinigt um 2,8 Prozent. Haupttreiber waren der umsatzstarke Black Friday sowie signifikante Zuwächse in den strategisch wichtigen Bereichen Online und Services & Solutions. Das Ergebnis (EBITDA) stieg im ersten Quartal - ohne Berücksichtigung der Beteiligung an Fnac Darty sowie der Kosten für Managementwechsel bei CECONOMY und MediaMarktSaturn - um 18 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Ebenfalls bereinigt um diese Effekte verbesserte sich das EBIT um 15 Mio. Euro auf 269 Mio. Euro in Q1 2018/19. Für Managementwechsel auf der ersten und zweiten Führungsebene bei CECONOMY und MediaMarktSaturn fielen Aufwendungen in Höhe von 34 Mio. Euro an, die das berichtete EBITDA und EBIT belasteten.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

"Wir haben im ersten Quartal unseren Umsatz gesteigert und Marktanteile hinzugewonnen. Die bessere Steuerung der Aktionstage rund um den Black Friday hat zudem dazu geführt, dass wir die schwächere Entwicklung im Oktober voll ausgleichen konnten und unser Ergebnis stabilisiert haben. Für das Gesamtjahr gehen wir aber weiterhin davon aus, dass die Transformation und Reorganisation unserer Aktivitäten unsere Performance belasten wird", sagte Dr. Bernhard Düttmann, Finanzvorstand der CECONOMY AG: "In den kommenden Monaten werden wir unsere strategischen Initiativen weiterhin konsequent umsetzen und unsere Kosten senken. Dafür erarbeitet das Managementteam von MediaMarktSaturn derzeit ein umfangreiches Maßnahmenpaket, das wir spätestens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...