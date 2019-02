Baierbrunn (ots) - Eine Gürtelrose muss so schnell wie möglich mit antiviralen und schmerzstillenden Medikamenten behandelt werden. Im Anfangsstadium sieht man aber oft nur eine Rötung und Schwellung, weshalb die Betroffenen häufig zu spät zum Arzt gehen, wie der Dermatologe Professor Gerd Gross im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" sagt. "Oder es kommt zu Fehldiagnosen, denn das typische Hautbild mit Bläschen zeigt sich erst später." Sehr oft werde die Gürtelrose daher zu spät behandelt. Zudem werden dem Experten zufolge die Komplikationen definitiv unterschätzt: "Zoster ist eine Erkrankung, die über die Betroffenen teilweise schlimmes Leid bringen kann. Die Schmerzen können sehr stark werden." Neben chronischen Nervenschmerzen könne ein Zoster eine Haut- oder in seltenen Fällen eine Gehirnhautentzündung auslösen, sich auf die Gefäße auswirken und schlimmstenfalls einen Schlaganfall provozieren.



Gross unterstützt daher die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), dass sich Menschen ab 60 Jahren impfen lassen sollten. "Die Zosterimpfung kann in den allermeisten Fällen den Ausbruch verhindern", sagt er. "Viele Krankenkassen zahlen diese Impfung bereits, auch wenn die Kostenübernahme noch nicht eindeutig geregelt ist." Selbst wenn man trotz Impfung eine Gürtelrose bekommen sollte, sind die Symptome laut Gross meist wesentlich leichter.



Ausführliche Informationen über Zoster und die Impfung finden Leserinnen und Leser in der aktuellen "Apotheken Umschau".



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 2/2019 A liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



OTS: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52678 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52678.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de