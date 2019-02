Der legendäre Alfa Romeo erhielt den The Peninsula Classics Best of the Best Award, nachdem er zum "Best of Show"-Fahrzeug im Rahmen des 2018 Pebble Beach Concours d'Elegance gekürt wurde

Sicherlich als eines der begehrenswertesten Fahrzeuge aller Zeiten geltend, wurde der außergewöhnliche 1937 Alfa Romeo 8C 2900B Berlinetta heute im The Peninsula Paris Hotel als Gewinner des vierten jährlichen The Peninsula Classics Best of the Best Award enthüllt.

Der 1937 ALFA ROMEO 8C 2900B BERLINETTA wurde zum Gewinner des The Peninsula Classics Best of the Best Award gekürt. (Photo: Jana Call me J)

Während acht fantastische "Best of Show"-Gewinner aus den renommiertesten Wettbewerben rund um den Globus um die Auszeichnung konkurrierten, erwies sich Alfa Romeo bei den Jurymitgliedern als herausragende Wahl für das weltweit beste Fahrzeug. Das Fahrzeug aus Los Angeles (Kalifornien) wurde nach seiner Auszeichnung als "Best of Show"-Gewinner im Rahmen des 2018 Pebble Beach Concours d'Elegance zur Bewerbung um den Award zugelassen.

"Der preisgekrönte Alfa Romeo ist ein perfektes Beispiel für einen Fahrzeugtyp, der uns inspirierte, diesen Award ins Leben zu rufen", so William E. (Chip) Connor, Chairman und CEO von William E. Connor Associates Ltd und Mitbegründer des The Peninsula Classics Best of the Best Award. "Die Bereitstellung einer Plattform für Fahrzeugliebhaber, einen Moment innezuhalten und dieses makellose Design und diese außergewöhnliche Fahrzeugtechnik zu genießen, ist tatsächlich jedes Jahr eine große Ehre und Freude."

Der Alfa Romeo ist im Besitz von David und Ginny Sydorick aus Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien. Bei der Betrachtung der jüngsten Anerkennung für dieses Fahrzeug, erklärte David Sydorick: "Als passionierter Autosammler war die Zulassung von 2 Fahrzeugen für die Bewerbung um den diesjährigen Award für mich wirklich außergewöhnlich. Dazu muss nicht erwähnt werden, dass Ginny und ich äußerst ekstatisch sind angesichts dieses Ergebnisses ein stolzer Moment für uns beide."

Das Gewinnerfahrzeug wurde mithilfe des "Shutter-Effekts" enthüllt, wobei sich individuelle Lamellen synchron bewegten, um den stolz in einer maßgeschneidert konzipierten Box positionierten und hell bestrahlten Alfa Romeo zu präsentieren. Im Anschluss an die großartige Enthüllung wurden die Partygäste, darunter der "Beauty and the Beast"-, "The Alienist"- und "Girl on a Train"-Star Luke Evans zu einer Musikanlage der bekannten DJ- und Schauspieler-Persönlichkeit Hannah Bronfman weitergeleitet, die auch von ihrem Ehemann, dem DJ und Unternehmer Brendan Fallis begleitet wurde.

Ein von dem Ingenieur Vittorio Jano konstruiertes Automobil-Juwel, der 8C 2900, wurde eigens für Sportwagenrennen, insbesondere das Oldtimerrennen Mille Miglia entwickelt, das von diesem Fahrzeug in den Jahren 1935, 1936, 1937, 1938 und 1947 sogar gewonnen werden konnte. In der Rennwagenversion dominierte das Fahrzeug alle größeren Rennen und in der Straßenversion war es das schnellste Grand-Touring-Fahrzeug.

Gegründet im Jahr 1925 in Mailand, ließ der italienische Karosseriebauer Carrozzeria Touring erstmals das System der mit Stoff bezogenen Leichtbaurahmen von Charles Weymann lizenzieren und entwickelte anschließend seine eigene "Superleggera"-Bauweise. Im Jahr 1936 patentiert, verwendet das "Superleggera"-System nun einen baulichen Rahmen aus Stahlrohren mit kleinem Durchmesser, die einer Fahrzeugkarosserieform entsprechen und mit dünnen Legierungskarosserieteilen verkleidet wurden, um den Rahmen zu verstärken. Das Siegerfahrzeug, der 412020, ist das erste von lediglich fünf bekannten Berlinettas, die auf dem Lungo-Chassis basieren, und ist dasjenige Touring-Fahrzeug, das den Beginn der Superleggera-Baureihe einläutete.

Über The Peninsula Classics Best of the Best Award

Im Rahmen seiner Mission, das allerbeste Fahrzeug aus der gesamten Automobilwelt zu küren, führte der Ehrenwerte Sir Michael Kadoorie, Chairman von The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, den The Peninsula Classics Best of the Best Award im Jahr 2015 gemeinsam mit den Mitbegründern William E. (Chip) Connor, Bruce Meyer und Christian Philippsen ein. Jeder Gründer teilt die gemeinsame Leidenschaft und Wertschätzung für außergewöhnliche Kraftfahrzeuge, die Bewahrung ihrer Tradition und die makellosen Restaurierungsprojekte. Der von den The Peninsula Hotels gesponserte Award bringt acht der außergewöhnlichsten "Best of Show"-Gewinner der Concours Circuits aus der ganzen Welt zusammen.

