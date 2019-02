Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Notenbank hat ihren Leitzins gestern mit 5:2 Stimmen unverändert bei 1,75% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gleichzeitig hätten die Währungshüter auch eine Aktualisierung der makroökonomischen Prognosen vorgelegt. Demnach bleibe die Inflation in Tschechien in den kommenden 24 Monaten in der Nähe des Zielkorridors von 2%, während das BIP-Wachstum bei 3% mit dem langfristigen Gleichgewichtsniveau korrespondieren dürfte. Im Vergleich zur letzten Prognose seien dabei sowohl die Inflations- als auch die Wachstumserwartungen - vor dem Hintergrund einer nachlassenden Weltkonjunktur und gestiegener ökonomischer Risiken - leicht nach unten angepasst worden. (08.02.2019/alc/a/a) ...

