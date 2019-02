München (ots) -



SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten feiern die 100. Sendung.



Und TELE 5 zelebriert dieses Jahr-100-Ereignis am Samstag, den 28. September im Tempodrom Berlin mit einer gigantomanischen SchleFaZ-Festivalshow und famosen Freunden!



Die beiden B-Movie-Monolithen Oliver Kalkofe und Peter Rütten teilen sich am schleFazigsten Tag aller Tage - am 28. September 2019 - eine Bühne mit dem crazy Duo Suchtpotenzial und "the one and only" Bela B.



"Die Ärzte"-Drummer Bela B hat als langjähriger Trashfilm-Fan bereits bei zahlreichen SchleFaZen mitgewirkt, so z.B. bei SchleFaZ: Sharknado 5 und Teil 6 oder zuletzt musikalisch in SchleFaZ: Cowboys vs. Dinosaurs.



Auch Julia Gamez-Martín hat SchleFaZ bereits musikalisch veredelt. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Ariane Müller wird sie im Duo "Suchtpotenzial" das SchleFaZ-Festival musikalisch eröffnen.



Die Hüter des heiligen Scheissfilm-Grals - Oliver Kalkofe und Peter Rütten erobern das Tempodrom zu Berlin, um dort gemeinsam mit tausenden televisionär-traumatisierten Trashfilmfreunden ein fulminant-furios-furchtbares Festival des schlechten Geschmacks zu zelebrieren. Die kongenialen Kackfilm-Könige präsentieren die 100. Folge ihrer kuriosen Kultshow "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" zum Jubiliäum endlich komplett LIVE und in Farbe vor ihrem treuen Publikum!



Für dieses Spektakel der Extraklasse, sind bereits die Hälfte der rund 2.500 Tickets verkauft. Wer also dabei sein möchte, sollte schnell zugreifen!



Weitere Live Acts und Gäste werden in Kürze veröffentlicht. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei Eventim und unter www.schlefaz.de



