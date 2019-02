SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND erwirbt mit der Stara Gruppe führende Vertriebsgesellschaften für Trailerkomponenten in Finnland und Schweden DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Firmenübernahme SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND erwirbt mit der Stara Gruppe führende Vertriebsgesellschaften für Trailerkomponenten in Finnland und Schweden 08.02.2019 / 10:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SAF-HOLLAND erwirbt mit der Stara Gruppe führende Vertriebsgesellschaften für Trailerkomponenten in Finnland und Schweden Luxemburg, 8. Februar 2019 - SAF-HOLLAND hat das Geschäft der finnischen Stara Gruppe von der bisherigen Eigentümerfamilie übernommen. Die in Finnland und Schweden ansässigen Gesellschaften haben sich auf den Vertrieb von Achs- und Federungssystemen für Trailer im Erstausrüstungs- und Ersatzteilmarkt spezialisiert. Mit der Übernahme stärkt SAF-HOLLAND seine Position in Nordeuropa und strebt einen weiteren Ausbau seines Marktanteils in dieser Region an. Der Zulieferer für die Trailer-, Truck- und Busindustrie SAF-HOLLAND S.A. ("SAF-HOLLAND") hat mit Wirkung zum 1. Februar 2019 sämtliche Anteile an der finnischen Stara Gruppe übernommen. SAF-HOLLAND übernimmt dabei den Geschäftsbetrieb der beiden Gesellschaften AB Stara Parts Oy, Finnland, und Trailax Aktiebolag, Schweden, von der bisherigen Eigentümerfamilie. Der Kaufpreis liegt im niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Die Stara Gruppe beschäftigt rund 20 Mitarbeiter und erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von etwas über 10 Mio. Euro. Die Gesellschaft wird ab dem Zeitpunkt des Closing in den Konzernabschluss der SAF-HOLLAND Gruppe einbezogen. Die Stara Gruppe war bereits bisher der Vertriebspartner des SAF-HOLLAND Konzerns in den Ländern Finnland und Schweden und fokussierte sich im Wesentlichen auf Achs- und Federungssysteme für Trailer. Zudem verfügt die Gruppe über ein Aftermarketnetzwerk in der Region mit insgesamt 3 Standorten. Darüber hinaus vertreibt Stara in geringerem Umfang Truck- und Trailerprodukte von Drittanbietern. Mit der Übernahme will SAF-HOLLAND insbesondere die Präsenz seiner Marke in Nordeuropa stärken. Durch die breitere und intensivere Abdeckung des finnischen und schwedischen Markts mit konzerneigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften strebt der Konzern zudem an, seine Marktposition weiter auszubauen und Marktanteile hinzuzugewinnen. "Nähe und direkter Zugang zu unseren Endkunden ist in unserer Industrie der entscheidende Erfolgsfaktor. Der umfangreiche Kundenstamm und das etablierte Stara-Netzwerk bieten uns eine ideale Ausgangsbasis, um den nordischen Markt künftig mit unserem gesamten Produktportfolio noch effektiver zu adressieren. Durch die Fokussierung auf die SAF-HOLLAND Produktpalette wollen wir die Penetration dieses wichtigen Markts weiter vertiefen und unseren Marktanteil ausbauen", erläutert SAF-HOLLAND CEO Detlef Borghardt die Gründe für die Akquisition. President EMEA und CPO Alexander Geis ergänzt: "Mit der Übernahme von Stara sichern wir unser Geschäft in Nordeuropa langfristig ab. Durch das Insourcing der Vertriebsaktivitäten erhöhen wir zudem unseren Wertschöpfungsanteil und steigern unsere Profitabilität. Wichtig sind für uns auch die dadurch entstehenden Perspektiven im Aftermarketgeschäft, da viele unsere Trailerkunden über eine große Produktpopulation verfügen, was uns ein erhebliches Potenzial in der Versorgung der Flottenkunden eröffnet." SAF-HOLLAND Unternehmensportrait: Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige, börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.139 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2017 zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, V.Orlandi und York vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit der Innovationsoffensive SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Mehr als 4.400 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie von morgen. 