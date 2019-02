- US-Aktienindizes verbuchten am Donnerstag Verluste- Trump-Xi-Treffen innerhalb der 90-Tage-Frist unwahrscheinlich- BoE passt ihre Prognosen an, Brexit bleibt weiterhin Risikofaktor- Reallöhne sind in Deutschland gestiegen, DE30 bewegt sich auf gefährlichem TerrainNach übermäßigem Optimismus hinsichtlich eines endgültigen Waffenstillstands zwischen den USA und China zu Beginn des Jahres, belebte Donald Trump mit seinen gestrigen Kommentaren die Sorgen um eine weitere Zollrunde. Der US-Präsident sagte, dass ein Treffen mit Präsident Xi Jinping innerhalb der gesetzten 90-Tage-Frist (endet am 1.März) "unwahrscheinlich" sei. Im Januar konnten die Hoffnungen aufgrund eines Mitte Februar geplanten Treffens aufrechterhalten werden, aber nun kehren die Sorgen an die Märkte zurück und belasten die Risikostimmung. Ein Deal ...

