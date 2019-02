EPG - Engineered nanoProducts Germany AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung DGAP-News: EPG - Engineered nanoProducts Germany AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme EPG - Engineered nanoProducts Germany AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung 08.02.2019 / 10:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Vorstand und Aufsichtsrat der EPG (Engineered nanoProducts Germany) AG, Griesheim (ISIN DE000A0J3TN2, WKN A0J3TN), hatte im Dezember beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen aus dem von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 09. August 2018 beschlossenen Genehmigten Kapital zu erhöhen. Mit Eintrag in das Handelsregister beim Amtsgericht Darmstadt zum 21.12.2018 fand diese Kapitalmaßnahme ihren Abschluss. Mit der jetzt erfolgten Kapitalerhöhung, die voll gezeichnet wurde, wird der Gesellschaft Eigenkapital in Höhe von knapp 1 Mio. EUR zugeführt, sie weist damit ein Grundkapital in Höhe von 3.462.537 EUR auf. Mit diesem Zufluss an Finanzmitteln wird der Wachstumskurs der EPG AG unterstützt und steht zusätzliches Working Capital zur Verfügung. Es ist das erklärte Ziel der Unternehmensleitung, weitere Kapazitäten aufzubauen, um die steigende Nachfrage der Kunden aus dem Automobil- und Design-Bereich befriedigen zu können. Der Vorstand der EPG AG, Dr. Andreas Zimmermann, äußerte sich zum Abschluss der Kapitalerhöhung zufrieden: "Mit dieser Kapitalmaßnahme wird die finanzielle Basis der EPG AG deutlich gestärkt, und wir können weiteres Wachstum in der Metallbeschichtung ermöglichen. Unsere Kunden wissen damit auch, dass die EPG AG ein verlässlicher Partner ist." 08.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 773993 08.02.2019 ISIN DE000A12UK99 DE000A0JRP07 AXC0101 2019-02-08/10:53