Unterföhring (ots) - Der Donnerstag ist wieder schön! Die ProSieben Erfolgs-Show "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" startet grandios in die 14. Staffel. 17,9 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgten gestern Abend die erste Folge. Damit konnte GNTM den Start der letzten Staffel um 0,6 Prozent toppen. 17,9 Prozent Marktanteil bedeutet auch einen klaren Sieg für ProSieben in der Prime Time (20:15-23:00 Uhr).



Folge verpasst? sixx zeigt jede Folge GNTM immer freitags um 20:15 Uhr, in der Wiederholung. Außerdem kann man sich auf www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen.



Aktuelle Infos rund um GNTM finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2019



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 8.2.2019 (vorläufig gewichtet)



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Kommunikation/PR Entertainment Tina Land, Carina Castrovillari Tel. +49 [89] 9507-1192/1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion:



Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2