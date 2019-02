Der neue Abgas- und Verbrauchsprüftest WLTP bleibt für die Volkswagen-Tochter Audi auch im neuen Jahr ein Problem. Weil es in Europa auch im Januar mit dem Verkauf von Autos nicht rundlief, stand weltweit gegenüber dem Vorjahresmonat ein Rückgang der Auslieferungen von 3 Prozent auf 144 650 Autos, wie das Unternehmen am Freitag in Ingolstadt mitteilte. "Auch 2019 wird geprägt sein von der Umstellung auf den WLTP-Prüfzyklus und der Vorbereitung auf die nächste Stufe des Prüfverfahrens", sagte Audi-Vertriebschef Martin Sander.

Im größten Einzelmarkt China wurde Audi zwar 5,1 Prozent Autos mehr los, in Europa ging es aber um 8,5 Prozent nach unten - vor allem in Großbritannien. Das fehlende Modellangebot durch die Umstellung auf den neuen WLTP-Prüfzyklus sei nach wie vor spürbar und schlage sich in den Auslieferungen nieder, hieß es./men/mis

