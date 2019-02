FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.02.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 148 (150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 140 (120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 320 (360) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 290 (312) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS CENTRICA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CITIGROUP CUTS CENTRICA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 144 (160) PENCE - CITIGROUP RESUMES DS SMITH WITH 'BUY' - CITIGROUP RESUMES DS SMITH WITH 'BUY' - TARGET 443 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES SMITH & NEPHEW PT TO 1390 (1330) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 180 (250) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES CYBG PRICE TARGET TO 215 (184) PENCE - 'HOLD' - EXANE CUTS SMITH & NEPHEW TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - PT 1525 (1475) PENCE - FTSE INDICATED +0.14% TO 7104 (CLOSE: 7093.58) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 720 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS CRANSWICK PRICE TARGET TO 2680 (2810) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS EUROPEAN DIVERSIFIED FINANCIALS TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - HSBC RAISES EUROPEAN AUTOS TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - INVESTEC CUTS RIO TINTO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 4478 (4257) PENCE - JPMORGAN CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 110 (115) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1575 (1675) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS ASSURA GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 66 PENCE - LIBERUM CUTS CRANSWICK PRICE TARGET TO 3100 (3300) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS UNITE GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 950 PENCE - RBC RAISES TRAVIS PERKINS TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERF.') - TARGET 1550(1180)P - UBS CUTS ANGLO AMERICAN TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 1800 PENCE - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 215 (230) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob